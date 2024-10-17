Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatının duayen ismi, usta foto muhabiri Ara Güler için ölümünün 6. yılında Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Güler'in asistanı Fatih Aslan ile manevi kızı İpek Aslan, yakın arkadaşı Dayk Miricanyan, Prof. Ozan Bilgiseren, Gülnur Cengiz ve Tanın Helvacı ile sevenleri katıldı.

Sanatçının mezarı başında dua edilerek ilahilerin söylendiği törenin ardından, katılımcılara Ara Güler hayrına acı badem kurabiyesi ikram edildi.

Ara Güler'i anmak için ayrıca bu akşam Atlas Sineması'nda "Ara Güler Belgeseli" gösterimi ile Okan Bayülgen ve Coşkun Aral'ın katılacağı söyleşi düzenlenecek.