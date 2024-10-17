İsrail Dışişleri Bakanı: Sinvar İsrail ordusu tarafından öldürüldü

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son operasyonda öldürülmüş olabileceğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, olayın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Ordu açıklamasında, Gazze Şeridi'nde düzenlenen operasyonda üç Hamas üyesinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, Sinvar'ın da operasyon sırasında öldürülmüş olma olasılığının araştırıldığı ancak henüz kimlik doğrulamasının yapılamadığı belirtildi.

İsrail devlet medyası KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı ve Güvenlik Kabinesi, Sinvar'ın öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

"GÖRSEL KANITLAR SİNVAR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

İsrail Ordu Radyosu, görsel kanıtların öldürülenlerden birinin Sinvar olduğunu gösterdiğini ve DNA testlerinin devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in elinde, Sinvar'ın İsrail hapishanesinde geçirdiği dönemde alınmış DNA örnekleri bulunuyor.

Ordu ayrıca hedef alınan binada saldırı sırasında İsrailli rehinelerin bulunduğuna dair bir işaret olmadığını ileri sürdü.

İSRAİL DIŞIŞLERİ BAKANI: HAMAS LİDERİ ÖLDÜ

Yahya Sinvar'ın son durumuyla ilgili belirsizlikler sürerken, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hamas Lideri Yahya Sinvar öldü" açıklaması yaptı.

Hizbullah kaynakları da Yahya Sinvar'ın ölmüş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu bildirdi.

SİNVAR UZUN SÜREDİR İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine seçilmişti.

Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.