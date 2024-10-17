Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçlarının kısa süre içinde duyurulacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 20:06, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:11
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kardelen TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
20 bin öğretmen atamasıyla ilgili mülakat sonuçlarının Danıştay davaları nedeniyle açıklanamadığını belirten Bakan Tekin, bu sürecin yakında tamamlanacağını ve sonuçların kısa süre içinde ilan edileceğini söyledi.
Tekin'in açıklaması, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor.