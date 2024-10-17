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Hakan Fidan'dan Yahya Sinvar açıklaması: Öldü mü?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair yaptığı açıklamada, "Hamas'tan doğrulama olmadığı sürece kabul etmemiz doğru değil" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 20:54, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:55
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Hakan Fidan'dan Yahya Sinvar açıklaması: Öldü mü?

Dışişleri Bakanı Fidan, Haber Global yayınında gündemi değerlendirdi. Sinvar'ın öldürüldüğünün İsrail tarafından duyurulduğu sırada Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Yahya Sinvar'ın öldüğüne dair henüz Hamas tarafından bir doğrulama gelmedi. Hamas tarafından açıklama yapılmadıkça bunu veri olarak kabul etmemiz mümkün gözükmüyor."

Orta Doğu'da artan gerilim hakkında da konuşan Fidan, İran ile İsrail'in savaş ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım. Buna ülke ve bölge olarak hazır olmamız gerekiyor. Bölgede savaşın yaygınlaşması arzuladığımız bir şey değil. Var gücümüzle son 20 yıldır işgale, yıkıma maruz kalmış Orta Doğu coğrafyamızda savaşa son verme konusunda önemli bir yoğunlaşmamız var. Bölge halklarının istikrar ve güvenliği için savaşın olmaması gerekiyor. Eğer İran kendi meşru müdaafasını yaparsa bu da onun hakkıdır."

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