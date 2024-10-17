Galatasaray sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ve Roma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, İtalyan rakibine 6-1'lik skorla mağlup oldu. Roma'nın gollerini 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 85. dakikada Pandini ve 87. dakikada Gamze Yaman (kendi kalesine) attı. Galatasaray'da Staskova 76. dakikada ağları havalandırdı.

A Grubu'nda ikinci maçını da kazanan Roma puanını 6 yaptı. Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak puansız kaldı. Sarı kırmızılılar iki maçta 1 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.