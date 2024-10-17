İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 7 Ekim'den beri 1206 aile nüfustan silindi

İSTANBUL (AA) - İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1206 Filistinli aileyi nüfustan sildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük 6 bin 587 katliam işlediği belirtildi.

Açıklamada, bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1206 ailenin tüm fertlerinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği, 2 bin 271 ailenin sadece bir ferdinin, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 2 Ekim'de yapılan açıklamada, 902 ailenin nüfustan tamamen silindiği belirtilmişti.