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MEB'de geçici personel olarak çalışanın istifa etmesi halinde iş sonu tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak çalışan kişinin istifa ettiği ve iş sonu tazminatının ödenmesi talebinde bulunduğu, bu kapsamda ilgili personele iş sonu tazminatı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 14:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:33
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MEB'de geçici personel olarak çalışanın istifa etmesi halinde iş sonu tazminatı ödenir mi?

Bilindiği üzere 2009/15759 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 7 nci maddesinde;

"(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) İlgilinin ölümü,

c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır." hükmü,

19 uncu maddesinde "Bu Karar, 1.1.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesinde; ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçların zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düştüğü belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07.11.2022 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "adı geçen kişiye iş sonu tazminatı ödenmesi için 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında değerlendirmenin tarafınızca yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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