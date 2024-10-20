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MTSK sınavında ilçede görevlendirilenlere nasıl ödeme yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında ilçelere görevlendirilen personellere görev yerlerine gidişte mutat taşıt ücreti dışında ödeme yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 14:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:33
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MTSK sınavında ilçede görevlendirilenlere nasıl ödeme yapılır?

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 4 üncü maddesinde: "Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır." hükmü bulunmaktadır.

6245 sayılı Kanun'un 27'nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvelinde; yol giderlerinin mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafına göre ödeneceği ifade edilmiş ve aynı cetvelin açıklama kısmında da "muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte mutat ve ekonomik olan taşıttan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır" şeklinde tespitte bulunulmuştur.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.05.2022 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Söz konusu (1) sayılı cetvelin Açıklama Bölümünün 5'inci maddesinde ise, özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstahak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündeliklerden fazla ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, geçici görev mahalline kendi özel otomobilleriyle gidenlere, müstahak oldukları mutat ve ekonomik taşıtlara ait ücret üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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