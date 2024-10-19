Vekaleten ayrılış işlemleri yapan personele yeni görev yerinde sürekli görev yolluğu ödenir mi?

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır. Yine aynı Kanunun 57'nci maddesinin birinci fıkrasında: "Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir." denmektedir. Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 31.10.2022 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde ilgili personele, atamasının yapıldığı yerde (mevzuatta yer alan diğer şartları taşıması kaydıyla) sürekli görev yolluğu ödemesinin yapılabileceği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir. İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR