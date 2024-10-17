Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kardelen TV'de katıldığı canlı yayında, öğretmenlik kariyer basamakları ve Milli Eğitim Akademisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

TBMM'de kabul edilen kanunun Cumhurbaşkanı onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanacağını belirten Tekin, "Yasa yürürlüğe girer girmez, kariyer basamakları süreci başlayacak ve takvim ilan edilecek," dedi.

Milli Eğitim Akademisi hakkında da açıklamalar yapan Tekin, 2023 KPSS ile 2024 atamalarının mevcut usulle yapılacağını, ancak gelecekteki atamalar için yeni bir prosedür üzerinde çalışıldığını duyurdu. "ÖSYM ile farklı bir yöntem üzerine görüşüyoruz. Yeni düzenlemelerle, Milli Eğitim Akademisi devreye girecek," ifadelerini kullandı.