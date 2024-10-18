18 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanacak dostluk maçını izleyecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Alanya ilçe başkanlığını, Alanya Belediye Başkanlığını, Gazipaşa İlçe Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katılacak.

(Antalya/10.30-11.30-14.00-14.30-15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Binası ile Ceza İnfaz Kurumu Adalet Camisi açılışına ve Yatağan Adalet Binası Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Muğla/10.30-12.30-16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 7.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali "Özgür Gazze" Final Programı'na iştirak edecek.

(Siirt/15.00-15.30-18.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bişkek)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Euresia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte İlk Yük Treni'ni Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu"na ve "Yükseköğretim Kurulu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası İlahiyat Programı İş Birliği Protokolü" programına katılacak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını kıldıracak, hutbe irat edecek.

(İstanbul/09.30/10.30/12.56)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" imza törenine katılacak, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

2- 12. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı, Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/ 20.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00)