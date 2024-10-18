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Muğla'da üç noktada birden yangın çıktı

Muğla'da sıcak saatler yaşanıyor. Gece yarısı Dalaman'da meydana gelen orman yangınından sonra Ortaca ve Gökova da alevlere teslim oldu. 3 noktada birden çıkan yangınlar bölge halkına büyük panik yaşattı. İhbar üzerine adreslere çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 07:20, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 07:59
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Muğla'da üç noktada birden yangın çıktı

Gece Dalaman ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 personel rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopter ile hava müdahalesinin başlayacağı öğrenildi.

Havadan müdahaleyle yangının hızının kesilmesi beklenirken, karadan müdahalesi ile de alevlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

İKİ NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Ekipler Dalaman'daki yangını kontrol altına almaya çalışırken sabaha karşı 2 yangın ihbarı daha yapıldı. Ortaca Okçular ve Gökova Turnalı'da da yangınların başladığı öğrenildi.

Yangın bölgesine gelen Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.
Ülkenin değişik illerinden bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına hava gücü olarak katılacağı belirtildi.

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