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Mehmetçik Lübnan'daki BM karargahında! Askerlerimiz ne durumda?

MSB, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki BM Barış Gücü'nde görev yapan beş askerimizin durumunun iyi olduğunu, Büyükelçilik ve Ataşeliğimizin kendileri ile sürekli irtibat kurduklarını bildirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 07:50, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 07:42
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Mehmetçik Lübnan'daki BM karargahında! Askerlerimiz ne durumda?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücünde (UNIFIL) görev yapan Türk askerlerinin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türk askerlerinin karargahta görev yaptıklarını ve durumlarının sürekli kontrol edildiğini belirten kaynaklar "İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alındı. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan beş personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halinde" dedi. Kaynaklar, Türkiye'nin bölgesinde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

EUROFIGHTER'DA ŞART YOK

Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında Almanya engelinin kalkmasını da değerlendiren MSB kaynakları, Türkiye'nin söz konusu uçakların tedariki için teknik görüşmelerin eylül ayında başladığını ifade etti. Kaynaklar, görüşmelerin İngiltere üzerinden yürütüldüğünü kaydederek alınacak uçakların son teknoloji olacağını belirtti. Euroighter'ların Yunanistan'a karşı veya Akdeniz'de kullanılmayacağına yönelik şart getirildiği iddialarını da değerlendiren kaynaklar, şunları söyledi: Şartlı onaya sıcak bakmıyoruz. Daha önce F-16 tedarikinde de benzer iddialar ortaya atıldı ancak bu konudaki duruşumuz belli. Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik de teknik seviyedeki çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmedi.

YEŞİM ERASLAN

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