Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor

Merkez Bankası, kredi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zorlanan sanayicilerin, yatırımcıların indirim beklentilerine rağmen, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bir yılda faize 7 trilyon lira, bugünkü kurla 204 milyar dolar giderken, üretim durma noktasına geliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 07:58, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:03
Yazdır
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor

Merkez Bankası, politika faizini bir kez daha yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Faiz oranı üst üste yedinci ayda da değişmedi. Kredi maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle iş dünyasının indirim beklediği bir dönemde, Merkez Bankası faizlerde gevşeme sürecine ilişkin herhangi bir renk vermedi.

Yenişafak Gazetesi'nin haberine göre; birçok sektörden gelen şikayetlere rağmen Merkez Bankası'nın yüksek faizde ısrar etmesi, üretimi ve yatırımları baltalıyor.

KREDİ MALİYETLERİ İŞLETMELERİ ZORLUYOR

Yüksek faizin sebep olduğu ağır bedel kredi maliyetlerini katladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Türkiye'de 1 Ekim 2023'te kullandırılan kredi miktarı 10 trilyon 678 milyar 681 milyon lira seviyesindeydi. Aradan geçen 1 yılda kullandırılan kredi miktarı 14 trilyon 954 milyar 352 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının tutarı da 3 trilyon 467 milyar 355 milyar lira oldu. Ticari ve diğer kredilerin miktarı ise 11 trilyon 486 milyar 977 milyon liraya ulaştı.

1 YILLIK FAİZ YÜKÜ YAKLAŞIK 7 TRİLYON LİRA

Oysa hem faiz oranlarında hem de borç miktarında yaşanan yükseliş vatandaşın ve işletmelerin sırtına ağır yük bindirdi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları için 2 trilyon 424 milyar 132 milyon lira faiz ödendi. Türk parası cinsinden ticari kredilere bakıldığında ödenen faiz 3 trilyon 276 milyar 675 milyon liraya yaklaştı. Ticari kredilere yabancı para cinsinden ödenen faiz de 442 milyar 352 milyon lira ile rekor kırdı. Böylece son 1 yılda kullandırılan kredilere ödenen toplam faiz 6 trilyon 143 milyar 160 milyon lirayı buldu. Bu rakama yurt dışından yapılan borçlanmaların maliyeti de eklendiğinde bir yılda ödenen faiz tutarı 7 trilyon liraya yaklaşıyor.

MERKEZ'İN GEREKÇESİ HİZMET ENFLASYONU

Para Politikası Kurulu (PPK), karar metninde geçen ayki söylemlerin tamamını korurken, eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğine de dikkat çekti. Duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı belirtilen karar metninde, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber