Eurofighter ve F-16'da süreç işliyor

Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılacak modern savaş uçaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, ABD'den 40 adet F-16 Viper tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediği bildirdi. MSB yetkilileri; Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın ortak ürettiği Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki için de teknik seviyede çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Ayrıca yetkiler, Türkiye'nin asıl odak noktasının yerli üretim HÜRJET ve 5. nesil Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN olduğunu vurguladı.

İSRAİL'E KINAMA

Bakanlık yetkilileri, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısı da Türkiye tarafından kınandı. Açıklamada, UNIFIL karargahında görev yapan 5 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve Beyrut Büyükelçiliği ile sürekli irtibat halinde bulundukları belirtildi. Bakanlık yetkilileri, bölgede barışın tesisine yönelik uluslararası hukuka dayalı tüm girişimlere Türkiye'nin destek vermeyi sürdüreceğini ifade edildi.

KİLİS'E DÜŞEN ROKET

Kilis yakınlarına düşen roket konusunda da açıklama yapan bakanlık kaynakları, Suriye'de hareketliliğin arttığına ve iki grup arasında yaşanan çatışma esnasında bir roketin Kilis'in 12 kilometre güney doğusundaki bir hudut karakolunun sorumluluk alanına düştüğüne dikkat çekti. Bakanlık, sahadaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve harekat bölgelerine yönelik tehditler için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Pençe-Kilit PKK'ya dar edildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında bugüne kadar imha edilen mayın, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve ele geçirilen mühimmat ile silahlarla ilgili bilançoyu paylaştı. Harekat kapsamında 3 bin 94 mayın ve EYP imha edildiğini ifade eden Aktürk, bu operasyonlarda bin 256 mağara ile sığınağın kullanılmaz hale getirildiği bildirdi. Aktürk, 937'si ağır olmak üzere toplamda 2 bin 333 silahın ve bu silahlara ait 881 bin 445 mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Canberk Doğan

