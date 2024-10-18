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7 Bin TL üstü ödemelerde banka şartı düzenlemesinin detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 7 bin liranın üzerindeki tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka ya da finansal kurumlar üzerinden işlem yapılması zorunlu hale getirildi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, artık 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme, mutlaka banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 08:30, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:55
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İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi, verginin tabana yayılmasına katkıda bulunmak adına, tahsilat ve ödemelerdeki tevsik zorunluluğunun kapsamını genişleten düzenlemeye göre, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi.

Düzenleme, bugünden itibaren yapılan tahsilat ve ödemeleri kapsarken, kapsam dahilindeki tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak.

- Banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayanlar da ödemelerini tevsik edecek

Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme örnekle de anlatıldı.

Açıklamada, "Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin lira karşılığında almış olduğu bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır. Böylelikle tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğu kapsamına vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler de dahil edilerek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

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