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6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi

Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılarak 3 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 08:55, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:53
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Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılarak, 3 savcının görevlendirildiğini belirtti.

Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

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