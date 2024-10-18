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Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam

İçişleri Bakanlığı terör listesinde arananların ödül miktarına yüzde 100 zam yaptı. Para ödülü artan enflasyon karşısında vaat edilen miktarın cazibesini yitirmesi nedeniyle tüm kategorilerde artırıldı. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kırmızı listenin ödülü 20 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 10:02, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:04
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Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam

İçişleri Bakanlığı terör ihbar ödül listesinde ödenecek rakamı güncelledi. Enflasyon, karşısında cazibesini yitiren ödül miktarına zam yapıldı. Kırmızı listedeki her terörist için ödül miktarı, 10 milyon liradan 20 milyona yükseltildi.

Enflasyon ihbar ödüllerini de etkiledi, kategori 4'e düşürüldü

İçişleri Bakanlığınca 5 ayrı renk kategorisinde para ödülüyle aranan firari terör zanlılarıyla ilgili renk kategorisi 4'e düşürüldü. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, para ödülü de artan enflasyon karşısında vaat edilen miktarın cazibesini yitirmesi nedeniyle tüm kategorilerde artırıldı.

Kırmızı listede tüm ödüller 20 milyon liraya çıkarıldı

26 Eylül'de güncellenen yeni listeye göre daha önce 10 milyon lira olan kırmızı liste 20 milyona çıkarıldı. 3 milyonluk mavi liste iptal edilerek bu kategoride aranan teröristler daha önce 1 milyon lira olan ve yeni güncellemeye göre 8 milyona çıkarılan turuncu listeye alındı. 2 milyonluk yeşil listede iptal edildi ve bu kategoride aranan teröristler de yeni oluşturulan ve 4 milyon lira para ödülü konulan Sarı renkli kategoriye dahil edildi. 500 bin liralık gri renkli kategoride aranan teröristler için ödül rakamı 2 milyona çıkarıldı.

En kritik isimler kırmızı listede

Ödül yönetmeliğinin yürürlüğe konulduğu 2016 yılından bugüne kadar farklı renk kategorilerinde aranan ve başta PKK olmak üzere farklı terör örgütlerine mensup birçoğu yönetici pozisyonunda üst düzey 735 terörist etkisiz hale getirildi. 20 milyona çıkarılan kırmızı kategoride FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Reşit Haylamaz, Adil Öksüz isimler yer alıyor. Aynı kategoride PKK terör örgütünden Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hizbullah terör örgütü lideri Edip Gümüş gibi isimler yer alıyor. Kumpas davası hakim ve savcıları da listede bulunuyor.

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