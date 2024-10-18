TSE, TOGG'un sedan prototip aracı T10F için teknik destek verecek

Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TSE, TOGG'un sedan prototip aracı T10F için teknik destek verecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) sedan prototip aracı T10F için "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik servis hizmeti sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 10:41, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:41
Yazdır
TSE, TOGG'un sedan prototip aracı T10F için teknik destek verecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE'nin 70. yıl etkinlikleri kapsamında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho ve Şahin, TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ve TSE Gebze Kalite Kampüsü'nü ziyaret ettiler.

Şahin ve Hwan Cho, Gebze'deki kampüste bulunan laboratuvarları gezerek Enstitünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaretleri sırasında test sürüşü gerçekleştiren heyete bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Yerli ve milli ilk akıllı cihaz markası TOGG'un ilk aracı T10X'ten sonra, sedan prototip aracı T10F için "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik servis hizmetleri TSE tarafından sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bu adımların yerli otomobil üretiminin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ilk akıllı cihazı Togg'un araç tip onay test süreçlerinde TSE olarak etkin bir rol üstlendiklerine dikkati çekti.

Togg'un yerli testlerini doğrudan gerçekleştirirken, yurt dışı testlerine de katıldıklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Togg'un üretiminin uygunluğunu kontrol ederek araç tip onay belgelendirme sürecini tamamladık. Prototip aracın hazırlanması, ön testler, tip testleri ve dokümantasyon çalışmalarını yürüttük. TSE'nin katılımı, Togg'un ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamak ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir."

- Hwan Cho, donanımlı laboratuvarlardan etkilendi

ISO Başkanı Hwan Cho da "Türkiye'nin kalite test sisteminin ulusal düzeyde nasıl işlediğini gözlemleyebildim. Özellikle çeşitli ürün ve endüstriyel sektörlerde hizmet veren iyi donanımlı laboratuvarların yanı sıra organik ve verimli organizasyon yapısından çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmenin ilham verici olduğunu vurgulayan Hwan Cho, "TOGG'un otomotiv sektöründe nasıl yenilik yapmaya devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin ve Hwan Cho, daha sonra Bursa Millet Bahçesi'ndeki Güney Kore Kardeşlik Anıtı'nı ziyaret ettiler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber