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HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma

Diyarbakır'da bazı cinayet, uyuşturucu, organize suç örgütü ve silah kaçakçılığı davalarında şüpheli ve şaibeli tahliye ve beraat kararları verildiğine dair Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılan ihbar ve şikayetler üzerine HSK iddiaları yerinde araştırmak ve incelemek üzere kente iki müfettiş gönderdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 11:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:01
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HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır'da adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, organize suç örgütü kurmak, silahla yağma, ihaleye fesat karıştırmak, silah kaçakçılığı suçlarıyla ilgili bazı ağır ceza mahkemeleri ile asliye ceza mahkemelerinde usul ve yasaya aykırı biçimde tahliye ve beraat kararları verildiğine dair hakimler savcılar kurulu, Adalet Bakanlığı ile CİMER'e ihbar ve şikayetler gitti.

Hakim ve savcıların görevlerinden dolayı disiplin soruşturmaları ile işledikleri suçlara dair soruşturmalarına bakmakla görevli ve yetkili HSK 2'inci Dairesi iddiaları yerinde araştırmak ve incelemek üzere geçtiğimiz haftalarda iki müfettiş görevlendirip kente gönderdi.

Diyarbakır'da adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, organize suç örgütü kurmak, silahla yağma, ihaleye fesat karıştırmak, silah kaçakçılığı suçlarıyla ilgili bazı ağır ceza mahkemeleri ile asliye ceza mahkemelerinde usul ve yasaya aykırı biçimde tahliye ve beraat kararları verildiğine dair hakimler savcılar kurulu, Adalet Bakanlığı ile CİMER'e ihbar ve şikayetler gitti.

Hakim ve savcıların görevlerinden dolayı disiplin soruşturmaları ile işledikleri suçlara dair soruşturmalarına bakmakla görevli ve yetkili HSK 2'inci Dairesi iddiaları yerinde araştırmak ve incelemek üzere geçtiğimiz haftalarda iki müfettiş görevlendirip kente gönderdi.

Rüşvet ve maddi menfaat temin edildiği, icbar suretiyle irtikap suçu işlendiği iddiaları nedeniyle ihbar ve şikayetlere konu dava dosyaları ilgili mahkemelerden istendi.

Bazıları karara bağlandığı için kesinleşip arşive alınan, bazıları İstinaf ve Yargıtay aşamasında olan, bazılarıyla ilgili de halen yargılamaları devam eden dosyalar iki müfettiş tarafından titizlikle incelendi.

Dosyadaki tahliye ve beraat kararları, yargılama safahatı, tutukluluk sürelerinin ihbar ve şikayete konu iddialarla uyumlu olup olmadığına bakıldı. Tahliye ve beraat kararlarının usul ve yasaya aykırı olup olmadığı incelendi.

Bu dosyalarda karar veren ve yargılama yapan bazı hakimlerin ifadeleri alındı. Bazı hakim ve mahkeme başkanlarının ise başka illere tayin oldukları için ifadeleri alınamadı.

Yine dosyanın tarafı olan gerek sanık, gerekse mağdur ve müştekiler de rüşvet ve maddi menfaat temin edildiği iddiaları üzerine müfettişler tarafından adliyeye davet edilerek ayrı ayrı ifadelerine başvuruldu.

İki müfettiş tahkikatı tamamlayıp nihai raporlarını hazırlamak üzere kentten ayrılırken, hafta başında Ankara'dan bir HSK müfettişi daha aynı iddialarla ilgili Diyarbakır'a gelerek bazı yargılama dosyalarıyla ilgili dosyanın tarafları ile bazı hakimlerin ifadelerine başvurdu.

6'SI AVUKAT 18 SANIKLI DAVA

Diyarbakır'da cinayet, uyuşturucu, organize suç örgütü davalarından tutuklu sanıkların tahliyesi ve tutuksuz olanlara beraat kararı verilmesi karşılığında 144 farklı olayda 78 kişiyi milyonlarca lira dolandırıp haksız menfaat temin ettikleri gerekçesiyle aralarında 6 avukatın da bulunduğu 18 sanık hakkında ağır ceza mahkemesine dava açılmıştı...

Aynı davada adı geçen hakim, savcı ve mahkeme başkanlarıyla ilgili de HSK'dan soruşturma izni istenmişti.

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