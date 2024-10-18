Dolar 34,27 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyesinde bulunuyor.

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