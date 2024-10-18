Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
SABANCI Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyasetbilimci Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası İlişkiler ve siyasetbilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 11:39, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:39
SABANCI Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyasetbilimci Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası İlişkiler ve siyasetbilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.