Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

SABANCI Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyasetbilimci Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası İlişkiler ve siyasetbilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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