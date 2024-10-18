Bakan Fidan'dan 'bölgesel diyalog ve işbirliği' vurgusu

Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan'dan 'bölgesel diyalog ve işbirliği' vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısının açılış konuşmasında,

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 11:45, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:13
Yazdır
Bakan Fidan'dan 'bölgesel diyalog ve işbirliği' vurgusu

"Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Ortadoğu'da İsrail'in insani felaket ve zulüm sarmalı, bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının açılışında bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında, "Bugün, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın temini ve işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacına matuf bir istişare zemini olan 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü toplantısı için bir araya gelmiş durumdayız. Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Dışişleri bakanlarına ve heyetlerine İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Kısaca 3+3 Platformu olarak tanımladığımız bu mekanizmanın oluşturulması fikri, 2. Karabağ Savaşı'nda ateşkesi sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli 3'lü bildirisinin imzalanmasını izleyen haftalarda ortaya çıktı. Temel hedefi Güney Kafkasya'yı yakından ilgilendiren tüm konuların ele alınacağı bir zemine duyulan ihtiyaca cevap vermektedir. Platformun adının 3+3 olmasına rağmen salonda maalesef bir katılımcımız eksik. Yakın komşumuz ve dostumuz Gürcistan'ın yerinin baki olduğunu ve arzu ettiği zaman bu platforma dahil olabileceğini sizlerin önünde bir kez daha ifade etmek isterim. Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Ortadoğu'da İsrail'in insani felaket ve zulüm sarmalı, bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi, o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz. Nitekim bu vizyonumuzun tezahürü olarak toplantımızın ana neticelerine dair bir ortak bildiriyi de görüşmelerimizin sonunda kabul etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber