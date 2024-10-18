Instagram'a yeni özellik: Cinsel şantaja karşı önlem

Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılıklarını hedef almak ve platformdaki gençleri daha iyi korumaya yardımcı olmak için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu.

Meta'nın sahip olduğu sosyal medya devi, bir hesabın dolandırıcılık davranışında bulunduğuna dair işaretleri tespit etmek ve genç kullanıcılarla etkileşime girmelerini zorlaştırmak için yeni bir teknolojiyi kullandığını söyledi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK



Yeni güvenlik önlemleriyle birlikte, Instagram üzerinden gönderilen mesajlarda geçici görüntüleri veya videoların ekran görüntüsünün alınması engellenecek.

Ayrıca şirket, dolandırıcıların şantaj yapmak için genellikle hedeflerinin "Takip Edenler" ve "Takip Edilenler" listelerini kullandığını, ancak artık dolandırıcılık davranışı belirtileri gösterdiğini tespit ettiği hesapların bu listeleri göremeyeceğini ve bu özellikten yararlanma yeteneklerini ortadan kaldıracağını söyledi.

Sexortion dolandırıcılığı olarak da bilinen bu durum, suçluların dünyanın dört bir yanındaki genellikle genç yetişkinleri ve gençleri hedef almasını ve işbirliği yapmazlarsa mahrem görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmesini içerir.

Meta, "Bu, bir kişinin Instagram DM veya Messenger'da 'Bir kez görüntüle' veya 'Tekrar oynatmaya izin ver' özelliğimizi kullanarak bir fotoğraf veya video göndermesi durumunda, rızası olmadan ekran görüntüsünün alınması veya uygulama içinde kaydedilmesi konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca, ekran görüntüsü engellemesini atlatmalarını önlemek için insanların Instagram web'de 'Bir kez görüntüle' veya 'Tekrar oynatmaya izin ver' görüntülerini veya videolarını açmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Teknoloji devi, Instagram'da doğrudan mesajlaşma için çıplaklık koruma filtrelerini kullanıma sunmaya başladığını da doğruladı.

Varsayılan olarak 18 yaşın altındaki kullanıcılar için açık olan bu filtre, firmanın çıplaklık içerdiğini tespit ettiği görüntüleri bulanıklaştıracak ve kullanıcıları bu tür hassas görüntülerin gönderilmesiyle ilgili riskler konusunda uyaracak.

Güvenlik araçlarının yanı sıra Meta, platformda yeni bir video kampanyası başlattığını ve bu kampanyanın İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki genç ve genç yetişkin Instagram kullanıcılarının akışlarında hemen etkili olmaya başlayacağını ve onlara bir sextortion dolandırıcılığının belirtilerini nasıl tespit edeceklerini anlatacağını söyledi.



Güncelleme, 16 yaşından küçükleri kapsamlı ebeveyn kontrolleri de dahil olmak üzere en üst düzey varsayılan güvenlik ayarlarına yerleştiren Instagram'daki Genç Hesapların yüksek profilli tanıtımını takip ediyor.