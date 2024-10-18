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Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Anne ve babasının yanına gömüldü

Hatay'da depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 15:13, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:55
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Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Anne ve babasının yanına gömüldü

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kıza ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Genç kızdan acı haber asrın felaketinin 18. ayında gelmiş ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiği fark edilmişti. Mezarı açılan Merve Ateş'in naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına nakledildi.

Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme de olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş"

Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini ifade eden Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip, eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler. Yağmur Uçmaz adına tutulan kayıtta fotoğrafta kız kardeşimin fotoğrafı vardı. Farklı isimle defnedilmiş. Biz hep kimsesizler mezarlığında aradık ama Yağmur Uçmaz olarak defnedilmişti" diye konuştu.

"Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz"

Depremden bu yana umutla aradığı kardeşinin 20 ay sonra bir mezarı olduğunu belirten Karaca, "Mezarda Yağmur Uçmaz olarak defnedilen kişinin kız kardeşim olduğundan emin olmak için tekrar DNA istedik. Mezar bundan 2 hafta önce açıldı. Mezarın başında açıldığında eniştem vardı. DNA'ya gerek kalmadan üzerinden kardeşimin kolyesi çıktı. DNA sonucunda da kız kardeşim Merve Ateş olduğu çıktı. Bundan 3-4 gün öncesinde de kız kardeşimin mezarını annemin ve babamın yanına taşıdık. Yani çok şükür bulduk, bir mezar taşı olsun istemiştik ve rabbime şükürler olsun, artık bir mezarı var. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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