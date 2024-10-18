Down sendromlu öğrencinin ağzının bantlandığı fotoğrafa inceleme

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Soysal medyada yayınlanan 18 yaşındaki down sendromlu öğrencinin fotoğrafına birçok kişi tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.