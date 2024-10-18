Damdan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı!

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net