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Çekişmeli boşanma davası açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi talep ediliyor

Türkiye'de boşanma süreçlerine yönelik önemli değişiklik gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan yeni kanun teklifi ile çekişmeli boşanma davalarında dava açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi öneriliyor. Düzenlemenin boşanma sürecindeki eşler için daha hızlı sonuçlar doğurması ve yargı yükünü azaltması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 17:06, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:08
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Çekişmeli boşanma davası açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi talep ediliyor

Çekişmeli boşanma süreçlerinde önemli bir adım atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan 22 maddelik kanun teklifi, boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AÇMA SÜRESİ 3 YILDA 1 YILA İNEBİLİR
Türkiye'de boşanma davalarına yönelik önemli bir düzenleme gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan 22 maddelik yeni kanun teklifi, yargı sisteminde köklü değişiklikler hedefliyor.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarıyla ilgili yapılan düzenlemede, dava açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi öneriliyor.

YARGI YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AMACIYLA HAZIRLANDI
Yeni kanun teklifi boşanma davalarındaki yargı yükünü azaltmayı amaçlıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, eşlerden birinin boşanma talebinin yeterli olacağı ve bekleme süresinin kısalacağı ifade ediliyor.

Hukuk uzmanları teklifin yasalaşmasının boşanma aşamasındaki bireyler için olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Avukat Cengiz Hortoğlu, mevcut durumda eşlerden birinin boşanma davası açtıktan sonra 3 yıl beklemek zorunda kaldığını ifade ederek, bu sürenin uzun olduğunu vurguladı. Hortoğlu "Bekleme süresinin kısalması, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları azaltacak ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır." dedi.

KARARIN HIZLI ALINMASI İHTİLAFLARI AZALTACAK
Uzmanlar boşanma süreçlerinin daha çabuk sonuçlanmasının, tarafların sorunlarını hızlı bir şekilde çözmelerine katkıda bulunacağını belirtiyor.

Avukat Cengiz Hortoğlu "Eşlerin mahkemeye gitmesi durumunda, artık karşı tarafın kusurlarını kanıtlaması gerekmeyecek." ifadesini kullandı. Bunun boşanma davasının reddedilmesi halinde bile sürecin tekrar başlatılmasına imkan tanıyacağına dikkat çekti.

Yasa teklifi çiftler arasında uzlaşmanın artmasını da beraberinde getirebilir. Hortoğlu "Dava reddedildiğinde, çiftlerin 'en iyisi anlaşmalı olarak boşanalım' düşüncesine yönelmeleri mümkün." diye ekledi.

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