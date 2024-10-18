Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki düzenlemeleri aktararak, "Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz." dedi.

Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına ve infaz sistemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaya Adalet Bakanlığı yetkilileri ve TBMM Adalet Komisyonu milletvekillerince devam edildiğini ifade eden Güler, "Önümüzdeki günlerde sürdürdüğümüz çalışmayı kanun teklifi haline getireceğiz, hazırlanacak yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Yargıdaki reform iradesinin sürdüğünü vurgulayan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında çok sayıda reformun hukuk sistemine kazandırıldığını aktardı.

Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine gelecek hafta başlanacağını bildirdi.

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki düzenlemeleri anlatan Güler, teklifle, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini dile getirdi.

Güler, noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında hazırlanacağını kaydetti.

Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderlerinin kredi kartıyla tahsil edilebileceğini ifade eden Güler, noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyannameleri her ayın ilk 5 iş günü içinde vereceğini belirtti.

Abdullah Güler, el yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemlerinin, güvenli elektronik imzayla bilişim sistemine kaydedilebileceğini aktardı.

- "Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanıyoruz"

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemeler yapıldığına işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkeme kararıyla adın değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı, ilanda yer alacak bilgiler ve ilanın şekline ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süreyi 1 yıla indiriyoruz. Suçun niteliğinin değişmesi durumunda ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılmasına teklifimizde yer veriyoruz. Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajı yapabilmeleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararındaki gerekçeler ışığında yeni düzenlemeye de teklifte yer veriyoruz."

Abdullah Güler, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlıkları ile hakim ve savcıların kadrolarıyla ilgili, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları dikkate alınarak yeni düzenleme yapılacağını belirtti.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında genel kurul üyelerinin dörtte birinin başvurusu üzerine genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılabilmesine imkan sağlanacağını anlatan Güler, bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcıvekilinin Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirleneceğini bildirdi.

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamının genişleteceğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Adam öldürme, gasp, tehdit, şantaj gibi birçok suçun farklı ülkelere ait istihbarat birimlerine hizmet edenler tarafından işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz."

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet dileyen Abdullah Güler, özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Düzenlemenin etki ajanlığı gibi farklı kavramlarla alakası yoktur"

Güler, casusluk düzenlemesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Son günlerde, farklı istihbarat örgütlerine hizmet eden, çalışan kişilerin ülkemizde gerek Türk vatandaşlarına gerekse farklı yabancı ülke vatandaşlarına yönelik adam öldürme, adam kaçırma, şantaj, tehdit, yaralama, gasp gibi suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların soruşturma ve ceza yargılaması yapılıyor. Bu suçlar Türk Ceza Kanunu'nun 319. maddesi kapsamında yani casusluk kapsamında, başka ülkenin çıkarları ve talimatları noktasında da işlendiği için ayrıca bu konularda da cezalandırılacak, bu hususları ağırlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmış oluyoruz. Açıkça söylüyorum; düzenlemenin etki ajanlığı gibi farklı kavramlarla alakası yoktur. Türkiye'de açıkça başka bir istihbarat örgütünün, lehine, talimatına, çıkarına uygun olarak vatandaşlarımıza, farklı ülke vatandaşlarına karşı açıkça suç işleyenlere bu eylemin yanı sıra TCK'nin 319. maddesine eklenecek fıkrayla ayrıca bir cezalandırmayı öngörüyoruz."

Muhalefetin casusluk düzenlemesini etki ajanlığı gibi değerlendirdiğinin belirtilmesi üzerine Güler, muhalefetin bilmediği hususta tepki koyduğunu söyledi.

Yaşanan olaylar dolayısıyla casusluk faaliyetleriyle ilgili düzenlemenin güncellenmesine ve bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Güler, ceza hukukunun önleyici amacı açısından bunun sağlanması gerektiğini kaydetti.

Abdullah Güler, casuslukla ilgili yeni suç düzenlemesinde kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanının iznine bağlı olacağını bildirdi.

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyle ilgili soruya Güler, "Lübnan tezkeresi geldi. Önümüzdeki hafta, büyük ihtimalle çarşamba günü gündemimize almak suretiyle görüşmeleri tamamlayacağız." karşılığını verdi.