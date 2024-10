Doğru Sütyen Ölçüsü Nasıl Alınır?

İLANDIR

Sütyen Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?

Sütyen seçimi, sağlık, konfor ve estetik açıdan oldukça büyük önem taşır. Doğru beden ölçüsünü bilmek rahat bir kullanım sağlarken kıyafetlerin üzerinizde daha şık durmasına yardımcı da olur. Sütyen beden ölçüsü almak için dikkat edilmesi gereken iki ana ölçü vardır. Bunlar göğüs altı çevresi ve göğüs çevresidir.

İlk olarak göğüs altı çevresini ölçmek gerekir. Bir mezura kullanarak göğüs altına, tam kaburgaların olduğu yere mezurayı yerleştirip sıkmadan ölçüm yapılmalıdır. Çıkan sonuç sütyenin bant ölçüsünü belirler. Daha sonra ise göğsün en dolgun kısmı olan meme uçlarının üzerinden mezurayı geçirerek göğüs çevresi ölçülür. Bu ölçü ile göğüs altı çevresi ölçüsü arasındaki fark, cup (kap) bedenini belirler. Örneğin; aradaki fark 12-14 cm ise B cup, 14-16 cm ise C cup olarak hesaplanır.

Sütyen Çeşitleri Nelerdir?

Sütyen çeşitleri, farklı ihtiyaçlara ve kıyafetlere uygun olarak geniş bir yelpazede sunulur. En sık kullanılan sütyenler arasında balenli ve balensiz sütyenlerdir. Günlük kullanım için rahatlık sunan balensiz sütyenler hafif destek sunarak doğal bir görünüm sağlar. Özellikle evde veya spor yaparken tercih edilir. Balenli sütyenler ise sütyenin alt kısmında balen adı verilen destekleyici teller bulunur. Göğüsleri şekillendirmek yanı sıra daha dik bir görünüm de elde etmek isteyenler için oldukça uygun seçeneklerdir.

Push-up sütyenler ise göğüsleri bir araya getirip yukarı kaldırarak daha dolgun bir görünüm sağlayan sütyenlerdir. Özel günlerde veya derin dekolteli kıyafetlerde sıkça tercih edilir. Sporcu sütyenleri ise yüksek tempolu egzersizlerde göğüsleri sıkıca tutarken aynı zamanda hareketi de minimize eder ve bu şekilde de rahatlık sağlar. Spor yaparken destek ve konfor arayanlar için olmazsa olmazdır. Askısız kıyafetlerle kullanılabilen straplez sütyenler, kaymadan durmaları için ekstra destek mekanizmasına sahiptir.

Kompedan ile Kaliteli, Şık ve Konforlu Sütyen Modellerine Ulaşın

Kompedan markası, kadınların hem rahatlık hem de şıklık beklentilerini karşılamak amacıyla geniş bir sütyen koleksiyonu sunar. Markanın yüksek kaliteli kumaşları ve titiz tasarımları sayesinde her tarza ve ihtiyaca uygun bir sütyen bulmak mümkün olur. İster günlük kullanım için sade ve konforlu modeller olsun isterseniz de özel günler için çekici ve şık sütyenler arıyor olun, Kompedan'ın koleksiyonunda mutlaka size uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Markanın her bir modeli göğüslerinize en uygun desteği sağlar. Aynı zamanda da cilt dostu materyallerden üretilir. Siz de Kompedan ile stilinizi ve konforunuzu ön planda tutan kaliteli sütyen modellerine sahip olabilir, her an kendinizi rahat hissedebilirsiniz.