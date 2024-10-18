Muğla'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Oğlan Boğuldu Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 6'sı çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.