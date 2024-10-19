19 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavından 500 tam puan alan öğrencilerle buluşacak, muhtarlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Ali Yücel Kültür Evi'nde Eğitim Zirvesi'ne, eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç'ın cenaze törenine katılacak. Ardından Manisa'ya geçecek Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in "6. Ay Tanıtımı" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/12.43/Manisa/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'ne ve 17. Giresun Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(Tekirdağ/13.00-15.00/İstanbul/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti 8. Olağan Kale ve Battalgazi ilçe kongrelerine katılacak, Malatya Valiliği'ni ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Kuzey Çevreyolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak.

(Malatya/11.00-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırıları ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşananlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Bellona Kayserispor-Gaziantep FK, Trabzonspor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-Galatasaray ve ikas Eyüpspor-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasına, Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor-Şanlıurfaspor ve Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/Adana/Kocaeli/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta, 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 2. Grup'ta 2, 3. Grup'ta ise 3 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom-Yalovaspor Basketbol ve Manisa Basket-Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/15.30/Ankara/18.00/Manisa/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, OGM Ormanspor-Emlak Konut, İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Opet ve Danilos Pizza-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/16.00)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta maçları yapılacak. VakıfBank-Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Zerenspor, Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru-Türk Hava Yolları müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/18.00/19.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Aksaray/18.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, Kırşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla başlayacak.

(Kırşehir/14.00/Ankara/18.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, Güneysu-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Rize/14.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında ilk yarış yapılacak.

(Cadiz/15.00)