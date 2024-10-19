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Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 00:19, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:21
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Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 17/6/2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı ve Huzurevi Müdür Yardımcısı unvanlarında bulunan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptıkları birimlerin disiplin amiridir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

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