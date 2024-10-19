29 Ekim'de metro hattı seferleri ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.