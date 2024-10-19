Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!

Bir türlü bitmeyen yaz sıcaklıklarının ardından hava aniden soğudu. Ekim ayının ortasından itibaren sıcaklıklar 7-8 derece birden düştü. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ile kışlık kıyafetlere dönüş yapılırken bugün hava nasıl olacak merak ediliyor.

Hafta başından itibaren yılın ilk karı yurdun yüksek kesimlerinde kendini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar özellikle akşam ve gece ortalamanın altına indi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre 4 bölgede sağanak 3 bölgede de kar yağışı bekleniyor.

Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı

Karadeniz'i etkisi altına alacak yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli olması beklenirken, iç kesimlerde de yer yer sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji, İç Ege ve İç Anadolu'da ise don beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bu hafta donacağız

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bölge bölge beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.