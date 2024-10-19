'Yahya Sinvar 18 gün göğüs göğüse çarpıştı'

Türkiye Gazetesinden Yılmaz Bilgen'nin haberine göre; Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 18 gündür İsrail güçleri ile göğüs göğüse çarpıştığı ortaya çıktı. Sinvar'ın geçtiğimiz 1 yıl boyunca birçok operasyona bir fiil iştirak ettiği ve 18 gündür şehit olduğu Refah bölgesinde işgal güçlerine karşı 4 ila 7 kişilik timler halinde savaştığı öğrenildi.

Mısır sınırına sıfır noktada yer alan Refah kenti Tel El Sultan bölgesinde bir çatışmada İsrail işgal güçleri tarafından şehit edilen Hamas lideri Sinvar'ın son dönemine dair bilinmeyenler de gün yüzüne çıkıyor. Gazetemizin konuştuğu Hamas kaynakları, Aksa Tufanı'nı planlayan ve yöneten Sinvar'ın kurduğu özel istihbarat ve iletişim ağı ile hem sahada kalarak operasyonları hem de bütün hareketi siyasi, lojistik ve diplomasi konularında yöneterek çok farklı bir liderlik örneği sergilediğini anlattı. Sinvar'ın kasıtlı olarak savaş yanlısı gösterildiğini oysa ABD'nin barış teklifini kabul ederek ateşkes ve kalıcı barış konusunda çok önemli adımlar attığını hatırlatan Hamas kaynağı şu bilgileri paylaştı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bütün stratejisini ölüm, işgal ve yıkım üzerine kurdu. Sinvar'ın kabul ettiği ateşkes anlaşması İsrailli esirlerin de serbest kalmasını sağlıyordu. Ancak Netanyahu bunu reddetti. Çünkü Hamas'ın elindeki esirlerin de öldürülmesini istiyor. Bu sayede şiddet sarmalı çok daha alevlenecek. Ayrıca İsmail Heniyye'den sonra, önce Batı Şeria'ya yöneldi ardından da Lübnan'a saldırdı. Her ölüm ona daha fazla kan dökme fırsatı sunuyor. Şimdiki hedefi Suriye olacak.

ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU

Liderimiz Yahya Sinvar, hareketin genel sorumlusu olmadan öncede birçok çatışmaya doğrudan dahil oldu. Siyasi Büro Başkanı olduğu 6 Ağustos'tan sonra bu operasyonlardan uzak durması yönünde üst düzey telkinler oldu. Ancak o cephe gerisinde kalmak istemiyordu. Hayatı boyunca hep şehadeti arzulayan bir kişilikti ve en ön cephede savaşıp şehit olmayı istiyordu. Şehit olduğu yerleşim alanında 4 arkadaşı ile bir operasyon yürütüyordu. Aynı noktada 2 saati aşkın çatışma yaşandı. Arkadaşları büyük ihtimalle onu korumak adına siyonistlerin dikkatini başka yöne çekme adına yanından ayrılıp farklı bir strateji izlediklerini düşünüyoruz. Ancak İHA taramasında Komutan Sinvar'ın varlığını farkediyorlar. Zaten 2 saati aşan çatışma boyunca birçok yerinden yaralanmış olduğunu gördük. Fakat kolu kopmuş, ayağından ağır yaralar almış olduğu halde dahi müthiş bir basiretle yüzünü kapatarak yapay zekanın kendisini tanımasını engelliyor. Çünkü sağ yakalanarak siyonistlerin kendisini esirlere karşı koz olarak kullanmasını istemiyordu. Üzerindeki hücum yeleği, Kassam bandajı, 99'luk tespih, Kalaşnikof tüfek ve Peygamberimizin zikirlerinden oluşan dua kitapçığı aslında tüm hayatının da özeti. İsrail istihbaratı onun Der Bellah ya da Han Yunus'ta olduğuna dair bilgiler paylaşmıştı. ABD, İsrail ve tüm Batılı ülkeler yüksek teknoloji ile Yahya Sinvar'ı arıyordu ancak Sinvar Komutan da onların peşindeydi. Korkusuzca yaşadı ve kendisine yakışan şekilde can verdi.

YOL HARİTASI HAZIR

Sinvar sonrasına ilişkin yol haritalarının hazır olduğunu belirten Hamas kaynağı "Şüra Meclisi resmi başkan yardımcısı Halid Meşal ya da Halil Hayya arasında seçim yapabilir. İkinci yöntem olarak savaş sonuna kadar liderlik yetki ve görevlerini özel bir komite de yürütebilir. Bir başka seçenek ise lider tayin edilecek, ancak ismi güvenlik gerekçesi ile ilan edilmeyecek" diye konuştu.