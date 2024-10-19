Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz

Türkiye Gazetesinden Samet Eker'in haberine göre; Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, vatandaşların fiş almadığında dahi fişi kestiklerini söyledi. Alnıaçık "İstanbul'da fırıncılık kontrolden çıkmış durumda. Yaklaşık 4 bin 600 tane fırın var ama 1.700 tanesi ruhsatlı. İzmir'in Buca ilçesinde 190 tane fırının 30 tanesi, Bursa'da ise 2 bin civarı fırından 600 tanesi ruhsatlı. Ankara'da ise öyle bir durum yok. Kayıt dışı 8-9 tane fırın varsa var" dedi.

Fırınların ürettiği ekmeğin sadece yüzde 10'unun tezgahta satıldığını dile getiren Alnıaçık "Geri kalan bütün ekmekler, bakkalda ve marketlerde satılıyor. Fırıncılar vergisini bütün sektörler gibi veriyor. Mehmet Şimşek'e denetimlerle ilgili kesin bir bilgi geldiğinden dolayı böyle açıklama yaptığını düşünüyorum. Yoksa sektörü zan altında bırakmaz" diye konuştu.

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise birçok fırıncının devletten KDV alacağı olduğuna dikkat çekilerek "Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor. Fırınlarda üretilen ekmeğimizin büyük çoğunluğunu zincir marketlere, bayilere ve toplu tüketim yerlerine satmaktayız. Bu tip müşterilerimize verdiğimiz tüm ekmekler irsaliye ve fatura ile sevk edilmektedir. Kayıt dışı sevk etme gibi bir durum yoktur. Bu tip müşterilerimiz toplu ödeme yaptıkları için tüm ekmekler irsaliye ile sevk edilmekte, fatura karşılığı ödemeler alınmaktadır" denildi. Açıklamada, Mehmet Şimşek'in sözlerine yönelik olarak da "Kendisine bu konuda bilgi verenler ya eksik bilgi veriyor ya da gerçekte yaşadıklarımızı doğru anlatamıyorlar. Sonuç olarak fırın işyerleri yasa, yönetmelik ve ticari kanunlara uygun üretim satış ve hizmet yapmaktadır" ifadelerine yer verildi. Gazetemize konuşan bir fırıncı esnafı da fiş vermemenin vergi vermemek anlamına gelmediğini, vergi levhası olmadan un alım ve satımı yapılamadığını bildirdi.