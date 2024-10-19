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'Margarini tereyağı diye satmışlar'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi güncellendi. Zararlı gıda listesine peynir ve tereyağı firmaları da eklendi. Böylece taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 47 ürün eklenerek sayı 662'ye çıkartıldı.

Haber Giriş : 19 Ekim 2024 09:00, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:24
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'Margarini tereyağı diye satmışlar'

Yapılan denetimlerde sucuk, sulu köfte ve mantı harcında kanatlı et ve sakatat, tereyağında margarin, kaşarda bitkisel yağ, tereyağından eritme peynirinde nişasta, mantı harcından sakatat, pide harcında sakatat, kuzu kuş başında kanatlı et, dana kıymalı iç harçta kanatlı ve sakatat, macunlarda ilaç etken maddesi, toz biberde boya, yağlarda natamisin ve zeytin yağlarında tohum yağları tespit edildi. Ayrıca bazı markaların zeytin yağlarında zeytin, manda sütü diye satılan sütte de manda sütü tespit edilemedi.

İŞTE YENİ LİSTEYE KATILAN ÜRÜNLER
Kekik, multivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, taramağı, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, dana kuyma mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, saw palmeta içeren macun, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek, tuzlu tereyağı, ahir tam yağlı dereotu eritme peyniri, bitkisel çay ve tam yağlı kaşar peyniri.

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