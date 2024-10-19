Aile Bakanlığı'ndan 10 bin çocuğa yuva

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, aile odaklı sosyal hizmetler içinde yer alan "koruyucu aile" modeli ile 2002'de 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, bu yıl eylül sonu itibarıyla 8 bin 619 koruyucu ailenin yanında 10 bin 294 çocuk aile sıcaklığında hayata hazırlanıyor.

ÇOCUKLAR TAKİP ALTINDA

Ülke genelinde en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Kayseri'de bulunuyor. Devlet korumasındaki 1133 özel gereksinimli çocuk koruyucu aileler yanında yaşamını sürdürüyor. Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde 50 artırılarak uygulanıyor. Ayrıca, çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde ziyaret edilerek takip altında tutuluyor. İzlemelerde, çocukların psiko-sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.