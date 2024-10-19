Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.

BARTIN (AA) - Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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