Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin kanun teklifini 22 Ekim'de görüşecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 22 Ekim Salı günü başlanacağını bildirdi.



Yüksel, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu ve 12 kanunda değişiklikle düzenleme içerdiğini belirten Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planında belirlenen hedefler ve faaliyetlerle ilgili bugüne kadar çok sayıda yasal düzenleme yapıldığını vurguladı.

Yargı reformlarının yanı sıra uygulamadaki ihtiyaçları da dikkate alarak yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Yüksel, TBMM Başkanlığına sunulan teklifin de çok sayıda yeni uygulamayı içerdiğini kaydetti.

Cüneyt Yüksel, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerine 22 Ekim Salı günü başlanacağını bildirdi.

- "Noterlik Ücret Tarifesinin düzenleneceği tarihlerde değişiklik yapılacak"

Teklifteki tüm düzenlemelerin milletvekillerince ele alınacağını ve değerlendirmelerde bulunulacağını anlatan Yüksel, teklife ilişkin şunları ifade etti:

"Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Ayrıca Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle de noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Noterlik Ücret Tarifesinin düzenleneceği tarihlerde değişiklik yapılacak. Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek."

Türk Medeni Kanunu'nda yapılacakları da anlatan Yüksel, boşanma davalarıyla ilgili önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Yüksel, "Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek." bilgisini paylaştı.

Teklifte Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı hükümlerin bulunduğuna işaret eden Yüksel, bölge adliye mahkemelerinde en kıdemli Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılacağını, bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcıvekilinin Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirleneceğini söyledi.

- "Yeni bir suç ihdas edilecek"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) casuslukla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç ihdas edilecek. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanacak. TCK'de yaptırıma bağlanan belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülmektedir. Failler hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek."

Yüksel, casuslukla ilgili ihdas edilecek yeni suçta kovuşturmanın Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacağını söyledi.

Suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılabileceğini anlatan Yüksel, ayrıca devlet üniversitelerince de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulabileceğini belirtti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Yargıda yeni düzenlemelere yönelik kanun teklifi, noterlik hizmetleri, boşanma davaları ve hukuki güvenlikle ilgili kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecektir. Yargı alanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli düzenlemeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz. Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin hızlandırılması, suç ve suçluyla etkin mücadele birinci ve öncelikli hedeflerimizdendir."