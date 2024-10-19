Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin kanun teklifini 22 Ekim'de görüşecek

Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin kanun teklifini 22 Ekim'de görüşecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 22 Ekim Salı günü başlanacağını bildirdi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel: "Yargıda yeni düzenlemelere yönelik kanun teklifi, noterlik hizmetleri, boşanma davaları ve hukuki güvenlikle ilgili kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecektir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 11:12, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:17
Yazdır
Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin kanun teklifini 22 Ekim'de görüşecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 22 Ekim Salı günü başlanacağını bildirdi.

Yüksel, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu ve 12 kanunda değişiklikle düzenleme içerdiğini belirten Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planında belirlenen hedefler ve faaliyetlerle ilgili bugüne kadar çok sayıda yasal düzenleme yapıldığını vurguladı.

Yargı reformlarının yanı sıra uygulamadaki ihtiyaçları da dikkate alarak yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Yüksel, TBMM Başkanlığına sunulan teklifin de çok sayıda yeni uygulamayı içerdiğini kaydetti.

Cüneyt Yüksel, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerine 22 Ekim Salı günü başlanacağını bildirdi.

- "Noterlik Ücret Tarifesinin düzenleneceği tarihlerde değişiklik yapılacak"

Teklifteki tüm düzenlemelerin milletvekillerince ele alınacağını ve değerlendirmelerde bulunulacağını anlatan Yüksel, teklife ilişkin şunları ifade etti:

"Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Ayrıca Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle de noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Noterlik Ücret Tarifesinin düzenleneceği tarihlerde değişiklik yapılacak. Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek."

Türk Medeni Kanunu'nda yapılacakları da anlatan Yüksel, boşanma davalarıyla ilgili önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Yüksel, "Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek." bilgisini paylaştı.

Teklifte Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı hükümlerin bulunduğuna işaret eden Yüksel, bölge adliye mahkemelerinde en kıdemli Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılacağını, bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcıvekilinin Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirleneceğini söyledi.

- "Yeni bir suç ihdas edilecek"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) casuslukla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç ihdas edilecek. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanacak. TCK'de yaptırıma bağlanan belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülmektedir. Failler hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek."

Yüksel, casuslukla ilgili ihdas edilecek yeni suçta kovuşturmanın Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacağını söyledi.

Suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılabileceğini anlatan Yüksel, ayrıca devlet üniversitelerince de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulabileceğini belirtti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Yargıda yeni düzenlemelere yönelik kanun teklifi, noterlik hizmetleri, boşanma davaları ve hukuki güvenlikle ilgili kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecektir. Yargı alanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli düzenlemeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz. Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin hızlandırılması, suç ve suçluyla etkin mücadele birinci ve öncelikli hedeflerimizdendir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber