Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son dönemde artan 'sahte vergi borcu' e-postalarına dair haberler ve şikayetlerin ardından konuya dair açıklamada bulundu.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sahte 'vergi borcunuz var" maillerinin dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

E-POSTALARA İTİBAR ETMEYİN

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

ÖDEMELERDE BU SİTELERE DİKKAT

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.