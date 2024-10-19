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Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılı için şehit yakını ve gazilere 14 milyar 551 milyon 106 bin lira tahsis edilmesi planlandı. Hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programına 2 trilyon 11 milyar 339 milyon 382 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 11:55, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:56
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Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılı için şehit yakını ve gazilere 14 milyar 551 milyon 106 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

AA muhabirinin 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 2 trilyon 11 milyar 339 milyon 382 bin lira ayrıldı.

Bütçe ödeneklerinin programa göre dağılımında sosyal güvenlik 1 trilyon 822 milyar 358 milyon 870 bin lira ile ikinci sırayı alırken, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 1 trilyon 348 milyar 491 milyon 670 bin liranın tahsis edilmesi planlandı.

Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik programına 902 milyar 899 milyon 183 bin lira, tedavi edici sağlığa 826 milyar 722 milyon 724 bin lira ayrılması öngörüldü.

- AR-GE'ye 63,5 milyar lira

Araştırma, geliştirme ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok farklı alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2025 yılında 63 milyar 467 milyon 534 bin 37 lira ayrıldı.

Türkiye'nin ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesinin ardından uzay ve havacılık programının bütçeden aldığı pay 5 milyar 52 milyon 473 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2025 yılı bütçesinden 41 milyar 2 milyon 549 bin lira ayrılması öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 14 milyar 551 milyon 106 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2025 yılında 5 milyar 941 milyon 139 bin lira ayrıldı.

2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde önce çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle:

PROGRAMLAR2025 TEKLİFİ
Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi2.011.339.382.000
Sosyal Güvenlik1.822.358.870.000
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi1.348.491.670.000
Ulusal Savunma ve Güvenlik902.899.183.000
Tedavi Edici Sağlık826.722.724.000
Araştırma, Geliştirme, Yenilik63.467.534.037
Çocukların Korunması ve Gelişimin Sağlanması41.002.549.000
Şehit Yakını ve Gaziler14.551.106.000
Kadının Güçlenmesi5.941.139.000
Uzay ve Havacılık5.052.473.000

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