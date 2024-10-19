Mardin'de 450 bin yıllık yaşam izi

Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gören, tarihi kaleler, köşkler, türbeler, camiler, hanlar ve kilise kalıntıları ile taş evlerin yer aldığı vadideki Uluköy Mahallesi'nde bulunan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında geçen yıl kurtarma kazısı başlatıldı.

MAÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş, Antropoloji Bölümünde araştırma görevlisi Dr. Çağdaş Erdem, antropolog Dr. Birkan Gülseven, araştırma görevlisi Bahattin İpek, arkeolog Mehmet Şan ve gönüllü öğrencilerin yürüttüğü kazılarda ilk sezon 200 bin yıllık buluntulara ulaşıldı.

Bu yıl 23 metre uzunluğa, 16 metre derinliğe sahip mağarada yapılan kazılarda, daha derine inen ekipler Paleolitik Çağ'a ait 450 bin yıllık buluntular elde edildi. Kazıları bu yıl da sürdürdüklerini belirten Doç. Dr. Ergül Kodaş, bölgenin milattan önce 500 binlerden yaklaşık 50 binlere kadar kültürel ve tekniği hakkında önemli bilgiler edinmesini sağladıklarını vurguladı.

Kazılarda genelde döneme özgü yontma taş buluntularının ve çok sayıda kemik parçasının çıktığını bildiren Kodaş, bunun çok önemli olduğunu, dönemin hayvan popülasyonu türlerini ve insanların nasıl beslendiklerini anlamalarını sağladığını kaydetti.



"BÖLGENİN PALEOLİTİK ÇAĞ'A AİT İLK MAĞARA KAZISI"

Kuzey Mezopotamya bölgesinde Paleolitik Çağ'a ait çok az araştırma yapıldığını dile getiren Kodaş, bölgede ilk kez bu çağa ait bir mağara kazısının yapıldığına işaret etti.

Kodaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzey araştırmalar yapılmış olmakla birlikte Güneydoğu Anadolu'da ilk defe yapılan mağara kazısı Uluköy'dür.O yüzden bölgedeki yüzey araştırmalarında bulunmuş olan malzemelerin Uluköy Mağara kazısında tabaka içerisinde ele geçmesi, diğer yerleşimleri anlamlandırmamıza katkı sağlıyor. O yüzden çok kıymetli. Biz Güneydoğu Anadolu'da Neolitik Çağ üzerine çok sayıda araştırma yapıyoruz ama Paleolitik Çağ üzerine gerçek anlamda bir kazı ilk defa Uluköy Mağarası'nda yapıldı."

Şu ana kadar alınan verilerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Kodaş, ileriki yıllarda yapmayı planladıkları kazıların yerleşimi ve bölgeyi daha iyi anlamaya katkı sağlayacağının altını çizdi.