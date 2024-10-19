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Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı

Lise öğrencisi kızını okulun pansiyonunda kalması için kaydettirip, aynı gün geri alan baba, ödediği 6 bin 975 lirayı Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği tavsiye kararı ile geri aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:33
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Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı

KDK'ya başvuran veli, 2023-2024 eğitim döneminde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızının okul pansiyonunda kalması için kaydını yaptırdığını ve 6 bin 975 TL ödediğini belirtti.

Ancak aynı gün pansiyon kararından vazgeçip kızını aldığını, ödediği ücretin geri verilmediğini belirtti. Kızı pansiyonda hiç konaklamadığı halde ücretin iade edilmemesine tepki gösteren veli, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, pansiyonda hiç konaklamayan, pansiyonun yemekhane, yatakhane, etüt salonları gibi hizmetlerinden faydalanmayan ve kurum eşyalarını kullanmayan öğrenci için alınan ücretin iade edilmemesinin ölçülü olmadığını belirledi.

Mülkiyet hakkına yapılan müdahalede kamu yararı ile bireysel yarar arasında makul bir dengenin gözetilmediğini değerlendirerek, idarenin işleminin hakkaniyete aykırı olduğunu tespit etti.

KDK, başvuranın talebinin karşılanması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veliye ücret iadesi yapıldı.

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