1,8 trilyon liralık sosyal kalkan

Devletin, 2025 yılına ilişkin sosyal güvenlik ödeneklerinin toplamı 1 trilyon 822 milyar lirayı aşacak. Böylece sosyal güvenlik sistemi, prim ödemeleri ve emekli maaşları dahil pek çok kalemin harcamasının yapıldığı programlara ilave destek sağlanacak. Gelecek yıla dair bütçenin özel idareler ve üniversitelere ayrılan ödenekler de hesaba katıldığında 14 trilyon 731 miyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bütçede hastalık, hamilelik, iş kazası, yaşlılık sorunları ve çocuklu ailelerin desteklenmesine ayrılacak paylar sosyal güvenlik programı altında toplandı. Sosyal güvenliğe ödenecek tutar toplam bütçenin yüzde 12,36'sını kapsıyor.

YOKSULLUĞA KARŞI BÜYÜK KAYNAK

Bütçede sosyal güvenlik ilkesi doğrultusunda oluşturulan diğer programlara da ciddi kaynak ayrıldığı görüldü. Bu çerçevede, 2025 yılında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya 362 milyar 62 milyon 314 bin lira, istihdamın güçlendirilmesine 311 milyar 329 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

EĞİTİM ÖDENEKLERİ AYRI HESAPLANDI

Öte yandan, bütçede eğitim ödenekleri tek bir kalem altında değil ayrı olarak hesaplandı. Temel eğitime 774 milyar 292 milyon 939 bin lira, ortaöğretime 432 milyar 578 milyon 181 bin lira, yükseköğretime 519 milyar 671 milyon 246 bin 120 lira, hayat boyu öğrenime 35 milyon 791 bin lira ödenek ayrılması öngörüldü. 2025 yılında, ulusal savunma için 902 milyar 899 milyon 183 bin lira, toplum güvenliği için 643 milyar 268 milyon 130 bin lira ayrıldı. İki programın toplamı 1,5 trilyon lirayı geçiyor.

YENİ BÜTÇEDE PAY DAĞILIMI

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine 1 trilyon 348 milyar lira.

* Tedavi edici sağlık hizmetlerine 826 milyar 722 milyon lira.

* Enerji arz güvenliği ve verimliliğine 515 milyar 567 milyon lira.

* Kamunun finanse ettiği destek programlarına 458 milyar 577 milyon lira.

* Şehircilik ve afet yönetimine 426 milyar 252 milyon lira.

* Tarım için ayrılan kalemlerin toplamı 358 milyar 180 milyon lira.

* Kara yolu ulaşımına 329 milyar 853 milyon lira.

* Demir yolu ulaşımına 305 milyar 228 milyon lira.

* Toprak ve su kaynaklarının kullanımına 196 milyar lira.

* Engellilerin toplumsal hayata katılımına 192 milyar 206 milyon lira.