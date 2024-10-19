1,8 trilyon liralık sosyal kalkan

Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler

1,8 trilyon liralık sosyal kalkan

Sosyal güvenlik programlarına ayrılan ödeneğin miktarı 2025 yılında 1,8 trilyon lirayı bulacak. Sosyal yardımlaşmaya 362 milyar lira, istihdamın güçlendirilmesine ise 311 milyar lira ödenek ayrılacak. Engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için de 192 milyar liralık bütçe tahsis edilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:20, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:20
Yazdır
1,8 trilyon liralık sosyal kalkan

Devletin, 2025 yılına ilişkin sosyal güvenlik ödeneklerinin toplamı 1 trilyon 822 milyar lirayı aşacak. Böylece sosyal güvenlik sistemi, prim ödemeleri ve emekli maaşları dahil pek çok kalemin harcamasının yapıldığı programlara ilave destek sağlanacak. Gelecek yıla dair bütçenin özel idareler ve üniversitelere ayrılan ödenekler de hesaba katıldığında 14 trilyon 731 miyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bütçede hastalık, hamilelik, iş kazası, yaşlılık sorunları ve çocuklu ailelerin desteklenmesine ayrılacak paylar sosyal güvenlik programı altında toplandı. Sosyal güvenliğe ödenecek tutar toplam bütçenin yüzde 12,36'sını kapsıyor.

YOKSULLUĞA KARŞI BÜYÜK KAYNAK
Bütçede sosyal güvenlik ilkesi doğrultusunda oluşturulan diğer programlara da ciddi kaynak ayrıldığı görüldü. Bu çerçevede, 2025 yılında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya 362 milyar 62 milyon 314 bin lira, istihdamın güçlendirilmesine 311 milyar 329 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

EĞİTİM ÖDENEKLERİ AYRI HESAPLANDI
Öte yandan, bütçede eğitim ödenekleri tek bir kalem altında değil ayrı olarak hesaplandı. Temel eğitime 774 milyar 292 milyon 939 bin lira, ortaöğretime 432 milyar 578 milyon 181 bin lira, yükseköğretime 519 milyar 671 milyon 246 bin 120 lira, hayat boyu öğrenime 35 milyon 791 bin lira ödenek ayrılması öngörüldü. 2025 yılında, ulusal savunma için 902 milyar 899 milyon 183 bin lira, toplum güvenliği için 643 milyar 268 milyon 130 bin lira ayrıldı. İki programın toplamı 1,5 trilyon lirayı geçiyor.

YENİ BÜTÇEDE PAY DAĞILIMI
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine 1 trilyon 348 milyar lira.

* Tedavi edici sağlık hizmetlerine 826 milyar 722 milyon lira.

* Enerji arz güvenliği ve verimliliğine 515 milyar 567 milyon lira.

* Kamunun finanse ettiği destek programlarına 458 milyar 577 milyon lira.

* Şehircilik ve afet yönetimine 426 milyar 252 milyon lira.

* Tarım için ayrılan kalemlerin toplamı 358 milyar 180 milyon lira.

* Kara yolu ulaşımına 329 milyar 853 milyon lira.

* Demir yolu ulaşımına 305 milyar 228 milyon lira.

* Toprak ve su kaynaklarının kullanımına 196 milyar lira.

* Engellilerin toplumsal hayata katılımına 192 milyar 206 milyon lira.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber