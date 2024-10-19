Yenidoğan çetesi'nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler Sağlık

Yenidoğan çetesi'nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

"Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyon ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladı. Hangi hastanelerin çeteyle hareket ettiği, ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına çapraz denetimler ve bu rapordaki tespitler ışık tuttu, 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Hastanelerin ruhsat iptaliyle ilgili sürecin ise halihazırdaki mevzuat çerçevesinde, yargı süreciyle eş zamanlı ilerletildiği, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bununla ilgili yakın zamanda karara varacağı öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 13:16, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:17
Yazdır
Yenidoğan çetesi'nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - "Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyon ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladı. Hangi özel hastanelerin çeteyle hareket ettiği, ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına çapraz denetimler ve bu rapordaki tespitler ışık tuttu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesiyle başladı.

O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyu doğrudan emniyet yetkililerine iletti ve eş zamanlı olarak ildeki tüm hastanelerde bulunan yenidoğan yoğun bakımların denetlenmesine ilişkin komisyon kurdu.

Emniyet, çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için aylarca teknik takip çalışması yürütürken, İstanbul'daki tüm özel hastanelere yönelik de çapraz denetimler başlatıldı. Bir bölgedeki hastanelerin ani bir şekilde, eş zamanlı olarak denetlenmesi anlamına gelen çapraz denetimler sonucu, 30 klasör ve 2 koliden oluşan rapor hazırlandı.

Çetenin faaliyetlerinde hangi özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinin bulunduğu, devleti zarara uğratmak amacıyla ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı bu rapor, teknik takip ve diğer tespitlerle birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önemli rol oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının da suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile oluşturulan 494 sayfalık iddianameye de yansıyan yüzlerce sayfalık raporda, hastane denetimlerinde, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken bazı defterlerinin doldurulmadığı, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığı aktarıldı.

- Şüphelenilen özel hastanelere yenidoğan sevkleri durduruldu

Komisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu.

Yargılama sürecinin başladığı, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkındaki süreç devam ederken, hastanelerin ilgili birimlerine yönelik bakanlıkça cezai yaptırımlar uygulandı.

Hastanelere yönelik denetim çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hastanelerin ruhsat iptaliyle ilgili süreç ise halihazırdaki mevzuat çerçevesinde ilerletiliyor.

Şu ana kadar bu konudaki gerekli işlemlerin yargı süreciyle eş güdüm içerisinde yürütüldüğü, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bununla ilgili yakın zamanda karara varacağı bilgisi edinildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber