Kayseri'de yıpranmış bayrağı öpüp alnına koyan çocuğa anlamlı hediye

Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Fırıncılardan Bakan Şimşek'e: Fiş vermiyoruz diye vergi kaçakçısı değiliz
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Meteoroloji'den bölge bölge kar, yağmur ve don uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan çetesinden itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kayseri'de yıpranmış bayrağı öpüp alnına koyan çocuğa anlamlı hediye

Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğünce bayrak hediye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 13:43, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:45
Yazdır
Kayseri'de yıpranmış bayrağı öpüp alnına koyan çocuğa anlamlı hediye

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ikamet sahibine ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşıp, Türk bayrağı hediye etti.

Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz." diyerek öpüp anlına koyduğu bayrağı çocuğa verdi.

Çocuk da öpüp anlına koyduğu bayrağı teslim aldı, polislerle fotoğraf çektirdi.

Paylaşımda, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber