Doyran HES projesi iptal edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos 2023 tarihinde toplam kurulu gücü 8 megavat kapasiteli olması beklenen Doyran Regülatörü ve HES projesinin en yüksek teklifi veren Ankara merkezli Doyran Enerji A.Ş.'ye verildiğini açıkladı. Açıklama sonrasında HES projesine Antalya Doyran halkı, çevreciler, sivil toplum kuruluşları ve Antalyalılar tepki gösterdi. Antalya Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Doyran'da bulunan 9 muhtarlık projeye karşı çıktığını duyurdu.

ZENGİN FLORA VE FAUNAYA SAHİP BİR BÖLGE

8 Ekim'de yapılan Çevre Etki Değerlendirme Toplantısı'na da Doyran'ın 9 mahallesinden, çevre bölgelerden, Antalya merkezden, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden yüksek bir katılım gerçekleşti. Toplantıda HES projesinin bölge doğasına vereceği zararlara dikkat çekildi. Doyran HES projesinin, Antalya'nın zengin flora ve faunasına ev sahipliği yapan, özellikle endemik bitki türleri, bu projenin dört yılı bulan inşa ve işletme faaliyetleri sonucunda geri dönüşü olmayan bir yok oluşla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

RAPORDAN DETAYLAR

Tepkiler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla Doyran HES projesi sonlandırıldı. Bakanlık tarafından ilgili birimlere gönderilen kararda, 8 Ekim tarihinde ÇED toplantısı yapıldığı ve hazırlanan dosyanın bakanlığa sunulduğu belirtildi.

Raporun devamında şu ifadelere yer verildi: "İnceleme Değerlendirme Komisyon üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgi kayıtlı yazısında 'Doyran Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projesine ait cebri boru güzergahının yaklaşık 5 bin 600 metrelik kısmının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Antalya Doyran İçme Suyu Kaynakları İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı'nda verilen Mutlak Koruma Alanı içerisinde, yaklaşık 2 bin 300 metre kısmının da 'Antalya Yemişpınarı Kargılı Çeşme İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanı'nda verilen 1'inci Derece Koruma Alanı içerisinde kaldığı, Mutlak Koruma alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında ilave edilecek yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabileceği, bu alanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilebileceği, bu alanın başka hiçbir amaçla kullanılamayacağı nedenleriyle projenin yapılmasının uygun görülmediği hususları Bakanlığımıza iletilmiştir."